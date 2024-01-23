Як почистити часник за хвилину без ножа: вражаючий лайфхак

Часник - це універсальний інгредієнт, який використовується в багатьох стравах. Однак його чищення може бути непростою справою. Шкірка часнику може бути твердою і липкою, а сам процес може бути досить нудним.

На щастя, є кілька способів, які можуть полегшити процес чищення часнику. Ними поділився портал Daily meal. Ось два простих і ефективних методи:

Метод бланшування

Цей метод схожий на бланшування інших овочів. Для цього потрібно:

Помістити зубчики часнику в миску з теплою водою. Додати кілька гвоздик. Залишити часник у воді на 2-3 хвилини. Дістати часник з води і дати йому стекти.

Після цього лушпиння часнику легко відійде.

Метод мікрохвильової печі

Цей метод ще простіший, але він може не підійти для всіх видів часнику. Для цього потрібно:

Помістити зубчики часнику в миску. Накрити миску плівкою. Помістити миску в мікрохвильову піч на 10-15 секунд. Дістати миску з мікрохвильової печі і дати часнику охолонути.

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Після цього лушпиння часнику легко відійде.

Обидва ці методи допомагають зберегти смак і аромат часнику. Вони також є екологічно чистими, оскільки не вимагають використання хімічних речовин.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно зберігати часник.

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