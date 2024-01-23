Як почистити часник за хвилину без ножа: вражаючий лайфхак
Часник - це універсальний інгредієнт, який використовується в багатьох стравах. Однак його чищення може бути непростою справою. Шкірка часнику може бути твердою і липкою, а сам процес може бути досить нудним.
На щастя, є кілька способів, які можуть полегшити процес чищення часнику. Ними поділився портал Daily meal. Ось два простих і ефективних методи:
Метод бланшування
Цей метод схожий на бланшування інших овочів. Для цього потрібно:
- Помістити зубчики часнику в миску з теплою водою.
- Додати кілька гвоздик.
- Залишити часник у воді на 2-3 хвилини.
- Дістати часник з води і дати йому стекти.
Після цього лушпиння часнику легко відійде.
Метод мікрохвильової печі
Цей метод ще простіший, але він може не підійти для всіх видів часнику. Для цього потрібно:
- Помістити зубчики часнику в миску.
- Накрити миску плівкою.
- Помістити миску в мікрохвильову піч на 10-15 секунд.
- Дістати миску з мікрохвильової печі і дати часнику охолонути.
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Після цього лушпиння часнику легко відійде.
Обидва ці методи допомагають зберегти смак і аромат часнику. Вони також є екологічно чистими, оскільки не вимагають використання хімічних речовин.
Нагадаємо, ми вже писали, як правильно зберігати часник.
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