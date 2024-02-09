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Як оживити орхідеєю після того як у неї впали бутони: простий лайфхак

Ігор Романько

Що робити, якщо біля орхідеї впали квіти

Орхідеї – це справжні королеви кімнатних рослин. Їх ніжні квіти чарують і заворожують, але за цією красою стоїть ретельний догляд. Одним з найважливіших факторів успішного вирощування орхідей є правильне підживлення.

Дотримуючись цих простих порад з сайту noviydoctor, ви зможете забезпечити своїй орхідеї все необхідне для пишного та красивого цвітіння. Пам'ятайте, уважний догляд, правильне підживлення, а також тепло та любов – ось запорука успішного вирощування орхідей.

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Як же підгодувати орхідею, щоб вона радувала вас пишним цвітінням?

1. Вибір добрива:

  • Використовуйте лише спеціальні добрива для орхідей.
  • Звертайте увагу на склад добрива: воно має містити всі необхідні мікроелементи.
  • Добрива для орхідей бувають у вигляді порошків або розчинів. Вибирайте ту форму, яка вам зручніша.

2. Коли і як часто підживлювати:

  • Орхідеї потребують підживлення лише в період активного росту, який зазвичай припадає на весну та літо.
  • Взимку орхідеї знаходяться в стані спокою, тому підживлення їм не потрібне.
  • Не перегодовуйте орхідею! Надлишок добрив може бути шкідливим для рослини.
  • Дотримуйтесь рекомендацій виробника добрива та не перевищуйте рекомендовану дозу.

3. Як правильно вносити добриво:

  • Найкраще вносити добриво під час поливу.
  • Розчиніть добриво у воді згідно з інструкцією.
  • Полийте орхідею розчином добрива, як зазвичай.
  • Не допускайте попадання добрива на листя та квіти орхідеї.

4. Деякі хитрощі:

  • Для кращого засвоєння добрива можна додати в субстрат трохи активованого вугілля.
  • Різні види орхідей можуть потребувати різних добрив. Зверніть увагу на особливості вашого виду орхідеї.

Дізнайтеся, де тримати орхідею у квартирі взимку, щоб рослина не страждала.

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