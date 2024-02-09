Як оживити орхідеєю після того як у неї впали бутони: простий лайфхак
Орхідеї – це справжні королеви кімнатних рослин. Їх ніжні квіти чарують і заворожують, але за цією красою стоїть ретельний догляд. Одним з найважливіших факторів успішного вирощування орхідей є правильне підживлення.
Дотримуючись цих простих порад з сайту noviydoctor, ви зможете забезпечити своїй орхідеї все необхідне для пишного та красивого цвітіння. Пам'ятайте, уважний догляд, правильне підживлення, а також тепло та любов – ось запорука успішного вирощування орхідей.
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Як же підгодувати орхідею, щоб вона радувала вас пишним цвітінням?
1. Вибір добрива:
- Використовуйте лише спеціальні добрива для орхідей.
- Звертайте увагу на склад добрива: воно має містити всі необхідні мікроелементи.
- Добрива для орхідей бувають у вигляді порошків або розчинів. Вибирайте ту форму, яка вам зручніша.
2. Коли і як часто підживлювати:
- Орхідеї потребують підживлення лише в період активного росту, який зазвичай припадає на весну та літо.
- Взимку орхідеї знаходяться в стані спокою, тому підживлення їм не потрібне.
- Не перегодовуйте орхідею! Надлишок добрив може бути шкідливим для рослини.
- Дотримуйтесь рекомендацій виробника добрива та не перевищуйте рекомендовану дозу.
3. Як правильно вносити добриво:
- Найкраще вносити добриво під час поливу.
- Розчиніть добриво у воді згідно з інструкцією.
- Полийте орхідею розчином добрива, як зазвичай.
- Не допускайте попадання добрива на листя та квіти орхідеї.
4. Деякі хитрощі:
- Для кращого засвоєння добрива можна додати в субстрат трохи активованого вугілля.
- Різні види орхідей можуть потребувати різних добрив. Зверніть увагу на особливості вашого виду орхідеї.
Дізнайтеся, де тримати орхідею у квартирі взимку, щоб рослина не страждала.
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