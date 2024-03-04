Як відучити кота гризти кімнатні рослини: надійні лайфхаки

Що робити, щоб кіт не їв кімнатні рослини

Ваші улюблені кімнатні рослини знову потерпають від гострих зубів вашого пухнастого улюбленця? Не поспішайте засмучуватися! Існує кілька дієвих способів відучити кота від шкідливої звички ласувати вазонами.

Про це пише zaxid.net. Пам'ятайте, що відучити кота від шкідливої звички можна лише за допомогою терпіння, наполегливості та любові.

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Чому ж коти гризуть кімнатні рослини?

Їм потрібна трава для виведення шерсті. Коти, які не отримують спеціальних засобів для виведення шерсті, шукають альтернативні джерела. І ваші зелені друзі стають першими на черзі!

Коти, які не отримують спеціальних засобів для виведення шерсті, шукають альтернативні джерела. І ваші зелені друзі стають першими на черзі! Їм просто цікаво. Коти – дослідники за своєю природою. І що може бути цікавіше, ніж дослідити новий "кущ" на підвіконні?

Як же відучити кота від цієї шкідливої звички?

1. Запропонуйте альтернативу.

Котяча трава. Купіть або виростіть спеціальну траву для котів. Вона безпечна для тварини і допоможе їй вивести шерсть зі шлунку.

Купіть або виростіть спеціальну траву для котів. Вона безпечна для тварини і допоможе їй вивести шерсть зі шлунку. Паста для виведення шерсті. Додайте в раціон кота спеціальну пасту, яка допоможе йому позбутися шерсті природним шляхом.

2. Зробіть вазони непривабливими.

Намастіть вазонки бальзамом з неприємним для котів запахом. Наприклад, з ефірними оліями цитрусових.

Наприклад, з ефірними оліями цитрусових. Застеліть полички з вазонами фольгою. Коти не люблять шелест фольги, тому їм буде неприємно підходити до вазонів.

3. Будьте терплячі.

Не лайте кота за те, що він гризе вазони. Це може лише погіршити ситуацію.

Наполегливо використовуйте обрані вами методи, і з часом ваш кіт відучиться від шкідливої звички.

4. Зверніться до ветеринара.

Якщо нічого не допомагає, можливо, у кота проблеми зі здоров'ям, які і провокують таку поведінку.

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