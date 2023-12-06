Як відіпрати жирні плями з кухонних рушників: три дієві методи

Плями від олії на одязі чи кухонних рушниках – легко виводяться за допомогою простих народних засобів. Вашими союзниками у цій справі стануть господарське мило та сода.

Про це повідомляє prostoway.

Для початку присипте забруднене місце содою, яка ефективне абсорбує жир. Далі протріть тканину господарським милом, а потім ретельно прополощіть у воді.

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Також можете насипати на пляму невелику кількість крохмалю. Накрийте пляму чистою тканиною та прогладьте теплою праскою. Якщо успіху досягнуто не відразу, процедуру слід повторити, використовуючи свіжий крохмаль. В якості альтернативи крохмалю можна використовувати сіль.

Для делікатних тканин використовуйте гліцерин. Нанесіть його на пляму, залиште на 40 хвилин і змийте водою. У випадку невдачі спробуйте розвести гліцерин із нашатирним спиртом.

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