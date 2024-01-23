Як освіжити салон автівки: лайфхак з прищіпкою

Неприємний запах в автомобілі може бути викликаний різними факторами, наприклад, їжею, тваринами, курінням або просто вологістю. Купівля готового ароматизатора – це один із способів вирішити проблему, але він може бути дорогим і не завжди ефективним.

Тому автолюбителі часто вдаються до саморобних засобів. Один з таких лайфхаків - використання звичайної прищіпки для білизни, пише Главред.

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Що потрібно для цього:

Прищіпка для білизни з дерева

Любителі ефірні олії

Інструкція:

Нанесіть 10-20 крапель ефірного масла на прищіпку. Закріпіть прищіпку на повітропроводі. Коли аромат ослабне, просто оновіть його додаванням олії.

Переваги цього методу:

Економія коштів.

Екологічність.

Можливість вибрати аромат на свій смак.

Якщо вам не подобається вигляд прищіпки, то можна проявити креатив і зробити саморобний ароматизатор в авто:

Використовуйте шматок тканини, наприклад, бавовну або льон.

Нанесіть на тканину ефірне масло.

Закріпити тканину на повітропроводі.

Такий ароматизатор буде виглядати більш естетично і буде радувати вас своїм запахом протягом тривалого часу.

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