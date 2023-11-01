Як визначити де саме відбувається витік тепла з будинку та усунути його: поради енергоаудиторів

Як зрозуміти, де виходить тепло з квартири і як усунути втрату тепла

Важливість ефективної ізоляції будинку для зменшення витрат енергоресурсів та забезпечення комфортних умов проживання відома багатьом власникам нерухомості. Теплові втрати можуть призвести до зростання комунальних витрат та дискомфорту в приміщенні. Як визначити тепловтрати будинку та як їх уникнути?

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Важливо розуміти, що тепловтрати можуть відбуватися в різних напрямках, і вони повинні бути враховані при будівництві, реконструкції або ремонті будинку, пише energox.com. Ось кілька загальних видів тепловтрат, які можна виділити:

Витрати тепла через стіни: Це найпоширеніший вид тепловтрат і характеризується найбільшою площею поверхні стін. Якісна теплоізоляція стін може значно зменшити ці витрати. Тепловтрати через підлогу: Недостатня теплоізоляція підлоги, яка має контакт з холодним фундаментом або неопалювальними підвальними приміщеннями, може призвести до холоду в будинку. Витрати тепла через стелю: Тепле повітря піднімається вгору, тому теплоізоляція покрівлі та перекриття важлива для запобігання цим витратам. Тепловтрати через вікна: Незалежно від якості віконних профілів і склопакетів, найбільше тепла витікає через вікна. Важливо дбати про якісну теплоізоляцію та можливо розглядати скорочення площі скління. Тепловтрати через систему вентиляції: Витрати тепла через вентиляційну систему виникають через проникнення холодного повітря по припливним вентиляційним ходам і викид теплого повітря в атмосферу через витяжну систему. Встановлення рекуператора може допомогти скоротити ці витрати.

Для визначення місць найбільших тепловтрат зазвичай проводять енергоаудит. Однак важливо знати, що існують інші методи, такі як тепловізійне обстеження, які дозволяють точно визначити місця втрат тепла. Тепловізійний аналіз створює теплограми, які фіксують теплові втрати та інші особливості будинку, такі як стан радіаторів, дефекти електропроводки та інше. На підставі результатів аналізу складається план заходів щодо усунення тепловтрат.

Основні методи усунення витоку тепла включають якісну теплоізоляцію, встановлення мансард для зменшення втрат через дах, ефективну пароізоляцію, теплоізоляцію зовнішніх комунікацій та трубопроводів, утеплення вікон та ущільнення стулок. Дотримання технологічних вимог під час будівництва може попередити виникнення "містків холоду" і зменшити тепловтрати.

Важливо пам'ятати, що правильна ізоляція може значно зменшити витрати енергоресурсів та зробити житло більш комфортним і екологічно чистим для проживання.

Нагадаємо, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

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