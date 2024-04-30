Як очистити листя фіалки та не зашкодити рослині: три корисних способи

Популярна кімнатна рослина фіалка відома своїм пухнастим листям, покритим ніжними ворсинками. Ці ворсинки схильні до збору пилу та забруднень, що проникають у житло через відкриті вікна. Це може перешкоджати нормальному процесу фотосинтезу і спричинити захворювання рослини.

Фіалка не переносить надлишок вологи на своїх листках, оскільки це може призвести до гниття. Проте, повне ігнорування очищення листя також не рекомендується, адже це може ускладнити їх ріст та розвиток, зазначає Ukr.media.

Експерти радять простий спосіб очищення рослин: використання м'якого пензля. Легкими рухами по листку можна видалити пил та забруднення, не зашкодивши фіалці. Оптимальним вибором буде пензель для малювання, адже він не є жорстким.

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Ще один спосіб очистити листя – використання щіточки для брів та вій, яка є у більшості жінок. Вона ефективно видалить забруднення, оскільки жорсткіша за пензлики для фарб. У разі відсутності такої щіточки, можна застосувати зубну щітку.

Іноді листя фіалки може бути надто забрудненим або мати розводи. У таких випадках ніякі щіточки не допоможуть. Потрібно буде змочити ватний диск або тканину у воді та протерти листя. Проте, слід пам’ятати декілька важливих моментів:

використовуйте лише теплу воду;

уникайте потрапляння води у точку зростання рослини;

після очищення залиште фіалку у теплому, затемненому місці, а потім поверніть на звичне місце.

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