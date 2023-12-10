Як очистити екран телевізора від плям, щоб не залишити подряпин: прості поради

Попри те, що телебачення поступається місцем комп'ютерам і смартфонам, багато хто все ще використовує телевізор, щоб стежити за улюбленими програмами. Для того, аби телевізор працював довше і зображення було якісним, треба регулярно протирати його екран від пилу та бруду.

Фахівці з Santeplusmag повідомили, як протирати екран правильно, аби не подряпати його й не пошкодити поверхню.

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Для протирання екрана потрібна серветка з мікрофібри. Це найпростіший і найбезпечніший спосіб. Волога серветка з мікрофібри не містить абразивних речовин і не пошкодить поверхню екрана.

Вимкніть телевізор. Протріть екран вологою серветкою з мікрофібри, рухаючись круговими рухами. Висушіть екран сухою серветкою з мікрофібри.

Якщо екран замацаний, допоможе розчин білого оцту та води. Цей метод підходить для більш забруднених екранів. Білий оцет має дезінфікуючі властивості та допомагає видалити навіть найстійкіші плями.

Змішайте рівні частини білого оцту та води. Змочіть серветку в розчині та протріть екран круговими рухами. Висушіть екран сухою серветкою з мікрофібри.

Демінералізована вода – цей метод підходить для дуже забруднених екранів. Така вода не містить солей, які можуть залишити розводи на екрані.

Налийте демінералізовану воду в пульверизатор. Розпиліть воду на серветку з мікрофібри. Протріть екран круговими рухами.

Фахівці додають, що потрібно перед протиранням екрана будь-якого пристрою завжди вимикати його з розетки. Також використовуйте легкі рухи та уникайте натискання на екран.

Уникайте використання абразивних засобів для чищення, бо вони можуть пошкодити поверхню екрана. Також уникайте використання губок з абразивною текстурою або паперових рушників. Ці предмети також можуть пошкодити поверхню.

Дотримуючись цих порад, ви зможете підтримувати екран телевізора в чистоті і зберегти його в хорошому стані.

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