Як очистити до блиску ваші столові прибори з нержавійки: допоможуть бюджетні засоби

На кожній кухні зазвичай знаходяться столові прибори з нержавіючої сталі. Час від часу, щоб вони добре служили та мали привабливий вигляд, їх потрібно старанно відмивати.

Для того, щоб прилади з нержавійки були чистими, не обов’язково витрачатися на спеціалізовані засоби, пише Telegraf. Можна просто скористатися доступними продуктами, які знайдуться у будь-якому домі.

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Як очистити столові прилади своїми руками

Миючий розчин з соди та солі

Візьміть один літр води кімнатної температури та розчиніть у ній по одній столовій ложці кухонної солі та харчової соди. Ретельно перемішайте до повного розчинення. У велику каструлю покладіть шматок фольги, залийте підготовлений розчин і помістіть туди столові прилади. Поставте на вогонь, дочекайтеся закипання та варіть на слабкому вогні протягом 15-20 хвилин. Після цього вимкніть плиту і дайте розчину охолонути до кімнатної температури. Вийміть прилади та ополосніть їх під проточною водою.

Зубна паста та щітка

Заповніть миску теплою водою і занурте в неї столові прилади. Візьміть зубну щітку, нанесіть на неї зубну пасту і ретельно потріть кожен предмет. Після очищення промийте прилади під струменем води, щоб змити залишки пасти.

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Використання сирої картоплі

Розріжте сиру картоплю навпіл і використовуйте її для натирання столових приладів. Після цього промийте їх під проточною водою. Також можна зробити відвар з вимитої шкірки картоплі та занурити в нього столові прибори на 25-30 хвилин, а потім ополоснути водою.

Сік лимона та вовняна тканина

Обробіть столові прилади свіжовичавленим соком лимона, а потім протріть їх шматочком вовняної тканини. Таке очищення надасть вашим приладам додаткового блиску.

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