Як правильно зберігати кухонне приладдя: 3 практичних лайфхаки

Коли справа доходить до організації кухні, правильне зберігання має важливе значення як для функціональності, так і для оптимізації простору. UAportal розповів про три практичних лайфхаки, як правильно зберігати ключові кухонні предмети.

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Ножі та столові прилади

Однією з поширених помилок є зберігання ножів разом з іншими столовими приладами у звичайній кухонній шухляді. Хоча це може здатися зручним, це може призвести до швидкого затуплення лез. Щоб зберегти їхню гостроту, уникайте цього і віддайте перевагу магнітному тримачу для ножів або спеціально розробленій підставці.

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Каструлі та сковорідки

Часто каструлі та сковорідки менші за розміром вкладають у більші, щоб заощадити місце. Хоча цей метод допомагає ефективно зберігати речі, він може призвести до пошкодження емалі або спеціального покриття вашого посуду. Якщо у ваших шафах немає перегородок, спробуйте переставити кухонне приладдя за допомогою паперу або рушників.

Спеції та приправи

Однією з поширених помилок є зберігання спецій у прозорих скляних банках, виставлених на видному місці на полицях або стільниці. Однак прозора тара не захищає спеції від вологи та сонячного світла, що може змінити їхній смак. Для оптимальних умов зберігання обирайте керамічну тару, яка забезпечує захист від обох елементів.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійці запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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