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Як нейтралізувати неприємний запах з кухонної мийки: лайфхак з лимоном

Ціхоцька Марія

Як нейтралізувати неприємний запах з кухонної мийки: лайфхак з лимоном

Неприємний запах з кухонної раковини може зіпсувати настрій та атмосферу на кухні. Засмічення труб – одна з найпоширеніших причин цієї проблеми. Але не поспішайте витрачати гроші на хімічні засоби або викликати сантехніка. Ви можете легко впоратися з запахом за допомогою лимона, який є практично у кожному домі.

Про це пише Телеграф.

Ось два простих методи:

  1. Лимонний сік:
  • Вичавіть сік з половини лимона і вилийте його в зливний отвір.
  • Залиште на 20 хвилин.
  • Промийте раковину гарячою водою.
  1. Розчин лимонної кислоти:
  • Розчиніть 2 чайні ложки лимонної кислоти в 1/2 склянки гарячої води.
  • Вилийте розчин в злив.
  • Залиште на 15-20 хвилин.
  • Промийте раковину гарячою водою.

Лимонна кислота має антибактеріальні властивості, які допомагають нейтралізувати неприємні запахи.

Переваги використання лимона:

  • Доступність: Лимон – це недорогий інгредієнт, який можна легко знайти в будь-якому магазині.
  • Безпека: Лимонна кислота не шкодить трубам, на відміну від деяких хімічних засобів.
  • Ефективність: Лимон чудово справляється з неприємними запахами та засміченнями.

Нагадаємо, ми вже писали, як усунути неприємний запах з одягу.

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