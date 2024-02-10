Як нейтралізувати неприємний запах з кухонної мийки: лайфхак з лимоном

Неприємний запах з кухонної раковини може зіпсувати настрій та атмосферу на кухні. Засмічення труб – одна з найпоширеніших причин цієї проблеми. Але не поспішайте витрачати гроші на хімічні засоби або викликати сантехніка. Ви можете легко впоратися з запахом за допомогою лимона, який є практично у кожному домі.

Про це пише Телеграф.

Ось два простих методи:

Лимонний сік:

Вичавіть сік з половини лимона і вилийте його в зливний отвір.

Залиште на 20 хвилин.

Промийте раковину гарячою водою.

Розчин лимонної кислоти:

Розчиніть 2 чайні ложки лимонної кислоти в 1/2 склянки гарячої води.

Вилийте розчин в злив.

Залиште на 15-20 хвилин.

Промийте раковину гарячою водою.

Лимонна кислота має антибактеріальні властивості, які допомагають нейтралізувати неприємні запахи.

Переваги використання лимона:

Доступність: Лимон – це недорогий інгредієнт, який можна легко знайти в будь-якому магазині.

Лимон – це недорогий інгредієнт, який можна легко знайти в будь-якому магазині. Безпека: Лимонна кислота не шкодить трубам, на відміну від деяких хімічних засобів.

Лимонна кислота не шкодить трубам, на відміну від деяких хімічних засобів. Ефективність: Лимон чудово справляється з неприємними запахами та засміченнями.

Нагадаємо, ми вже писали, як усунути неприємний запах з одягу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!