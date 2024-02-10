Як нейтралізувати неприємний запах з кухонної мийки: лайфхак з лимоном
Як нейтралізувати неприємний запах з кухонної мийки: лайфхак з лимоном
Неприємний запах з кухонної раковини може зіпсувати настрій та атмосферу на кухні. Засмічення труб – одна з найпоширеніших причин цієї проблеми. Але не поспішайте витрачати гроші на хімічні засоби або викликати сантехніка. Ви можете легко впоратися з запахом за допомогою лимона, який є практично у кожному домі.
Про це пише Телеграф.
Ось два простих методи:
- Лимонний сік:
- Вичавіть сік з половини лимона і вилийте його в зливний отвір.
- Залиште на 20 хвилин.
- Промийте раковину гарячою водою.
- Розчин лимонної кислоти:
- Розчиніть 2 чайні ложки лимонної кислоти в 1/2 склянки гарячої води.
- Вилийте розчин в злив.
- Залиште на 15-20 хвилин.
- Промийте раковину гарячою водою.
Лимонна кислота має антибактеріальні властивості, які допомагають нейтралізувати неприємні запахи.
Переваги використання лимона:
- Доступність: Лимон – це недорогий інгредієнт, який можна легко знайти в будь-якому магазині.
- Безпека: Лимонна кислота не шкодить трубам, на відміну від деяких хімічних засобів.
- Ефективність: Лимон чудово справляється з неприємними запахами та засміченнями.
Нагадаємо, ми вже писали, як усунути неприємний запах з одягу.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!