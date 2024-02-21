Як не набирати вагу після 40 років: 3 головні правила

Що робити, щоб не набирати зайвої ваги після 40 років

Після 40 років багато людей стикаються з проблемою набирання зайвої ваги. Це пов'язано з уповільненням обміну речовин, що є природним віковим процесом. Проте, не варто впадати у відчай!

Існують прості та дієві способи, які допоможуть вам зберегти стрункість і красу, пише ТСН. Пам'ятайте, що збереження стрункості після 40 років – це не спрінт, а марафон. Поступові зміни в способі життя та свідоме ставлення до себе допоможуть вам досягти бажаного результату і покращити загальне самопочуття.

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1. Фізична активність:

Включайте в щоденний розпорядок фізичні вправи: зарядку, прогулянки на свіжому повітрі, кардіо-навантаження.

Це допоможе спалювати калорії, наростити м'язи і стимулювати метаболізм навіть у стані спокою.

Вибирайте активність, яка вам подобається, щоб зробити її частиною вашого життя.

2. Збалансоване харчування:

Зверніть увагу на сніданок, який повинен бути багатим на білок, клітковину та інші поживні речовини.

Включайте в раціон цільнозерновий хліб, фрукти, овочі, зелені салати, нежирне м'ясо, рибу, бобові, горіхи.

Обмежуйте споживання цукру, солодощів, трансжирів, рафінованих вуглеводів.

Дотримуйтесь режиму харчування, їжте невеликими порціями 5-6 разів на день.

3. Зниження стресу:

Хронічний стрес негативно впливає на обмін речовин і може призвести до набору ваги.

Знайдіть способи боротися зі стресом: медитація, йога, прогулянки на природі, спілкування з близькими.

Приділяйте час улюбленим заняттям, які дарують вам радість і спокій.

Додаткові поради:

Пийте достатньо води протягом дня.

Висипайтеся: здоровий сон сприятливо впливає на метаболізм.

Не паліть і не зловживайте алкоголем.

Регулярно відвідуйте лікаря для контролю загального стану здоров'я.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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