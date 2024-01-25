Як нанести туш для вій, щоб не розмазалась: дієвий лайфхак

Макіяж очей – це важлива частина будь-якого образу. Але навіть найкрасивіший макіяж може зіпсуватися, якщо туш розмажеться або залишить слід на повіках.

Розмазування туші – це поширена проблема, яка може виникнути з різних причин. Наприклад, занадто густа туш, неякісний пензлик або надмірна кількість продукту на віях.

Про це пише Телеграф.

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Щоб уникнути цієї проблеми, можна скористатися наступними порадами:

Використовуйте якісну туш. Туш повинна бути середньої густоти, щоб добре лягати на вії, але не розмазуватися.

Використовуйте зручний пензлик.Пензлик повинен бути м'яким і еластичним, щоб не травмувати вії.

Наносите туш в кілька шарів. Нанесіть перший шар туші, а потім, коли він підсохне, нанесіть другий. Це допоможе зробити туш більш стійкою.

Не наносите занадто багато туші.Надмірна кількість туші може призвести до її розмазування.

Якщо ви все ж таки зіткнулися з проблемою розмазування туші, ви можете скористатися наступним способом:

Нанесіть на вії трохи розсипчастої пудри. Пудра допоможе закріпити туш і запобігти її розмазуванню.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете уникнути розмазування туші і зробити свій макіяж очей більш стійким.

Нагадаємо, ми вже писали, як фарбувати вії, щоб не злипались.

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