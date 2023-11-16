Як наносити туш, щоб вії не злипались: поради візажистів

У жінок часто виникає проблема у з вибором туші: навіть при застосуванні дорогої косметики, вії можуть злипатися. Експерти в галузі візажу пояснюють, чому це трапляється, повідомляє Ukr.Media.

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Вони вказують, що багато жінок просто неправильно фарбують очі, і тут важливо пам'ятати один нюанс. Щоб уникнути злипання вій, туш повинна бути трохи підсохлою. Якщо вона ще нова, варто видаляти зайвий продукт з пензлика та тримати його на повітрі близько однієї хвилини, рекомендують фахівці.

Щоб підкреслити виразність погляду, слід спочатку обробити міжвійку чорним або темно-коричневим водостійким олівцем і лише потім наносити туш на корені вій. Таким чином макіяж очей буде ідеальним.

Нагадаємо, ми вже писали, які помилки в макіяжі старять.

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