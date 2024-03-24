Як надовго позбутись пилу у кімнатах: 8 дієвих лайфхаків від господинь

Втомилися від пилу, який з'являється одразу після прибирання? Пора з'ясувати, звідки він береться, і вжити заходів!

Навіть після найретельнішого прибирання вже на наступний день з‘являється пил. Але є методи, які допоможуть продовжити "безпиловий період". Про це пише Телеграф.

Джерела пилу в будинку:

Відлущування шкіри людей та тварин: Це неминучий процес, але його можна частково контролювати, приймаючи душ щодня та регулярно розчісуючи тварин.

Це неминучий процес, але його можна частково контролювати, приймаючи душ щодня та регулярно розчісуючи тварин. Волосся: Регулярне миття голови та прибирання волосся з одягу та меблів допоможе зменшити його кількість.

Волокна тканин: Синтетичні тканини схильні до утворення більшої кількості пилу, ніж натуральні.

Синтетичні тканини схильні до утворення більшої кількості пилу, ніж натуральні. Зношення меблів і підлоги: З часом меблі та підлога зношуються, виділяючи дрібні частинки, які стають пилом.

З часом меблі та підлога зношуються, виділяючи дрібні частинки, які стають пилом. Зовнішній пил: Він потрапляє в приміщення через вікна, двері та вентиляційні отвори.

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Як зменшити кількість пилу:

Регулярно прибирайте: Використовуйте пилосос з HEPA-фільтром для ретельного збирання пилу з усіх поверхонь.

Використовуйте пилосос з HEPA-фільтром для ретельного збирання пилу з усіх поверхонь. Забезпечте хорошу вентиляцію: Відкривайте вікна та використовуйте вентилятори, щоб свіже повітря циркулювало в приміщенні.

Відкривайте вікна та використовуйте вентилятори, щоб свіже повітря циркулювало в приміщенні. Очищайте текстиль: Регулярно періть штори, килими та інші текстильні вироби.

Регулярно періть штори, килими та інші текстильні вироби. Використовуйте захисні чохли: Накрийте матраци та подушки захисними чохлами, щоб запобігти накопиченню пилу.

Зменшіть кількість джерел пилу: По можливості, видаліть з дому пил збираючі предмети, такі як килими, м'які іграшки та книжкові полиці.

По можливості, видаліть з дому пил збираючі предмети, такі як килими, м'які іграшки та книжкові полиці. Поліруйте меблі: Використання поліролі або кондиціонера для меблів допоможе зменшити накопичення пилу.

Використання поліролі або кондиціонера для меблів допоможе зменшити накопичення пилу. Зволожуйте повітря: Сухе повітря сприяє поширенню пилу. Використання зволожувача повітря допоможе утримувати пил у повітрі.

Сухе повітря сприяє поширенню пилу. Використання зволожувача повітря допоможе утримувати пил у повітрі. Зберігайте речі у вакуумних пакетах: Це допоможе захистити їх від пилу, коли вони не використовуються.

Додаткові поради:

Протирайте пил вологою ганчіркою, а не сухою, щоб він не розлітався по кімнаті.

Провітрюйте кімнату після прибирання.

Купайте домашніх тварин щотижня.

Не дозволяйте тваринам спати на вашому ліжку.

Регулярно міняйте фільтри в кондиціонерах та очищувачах повітря.

Нагадаємо, ми вже писали, як прибрати пил, щоб він довго не осідав на меблі.

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