Як українською сказати 'високосний рік': мовознавиця вказала на помилку

Високосний рік так називається, оскільки має один додатковий день. Такі роки становлять 366 днів, на відміну від звичайного року, який має 365 днів. Цей додатковий день, 29 лютого, додається до календаря раз на чотири роки.

Римський імператор Юлій Цезар запровадив високосний рік у 46 році до н.е. За оцінками, у всьому світі 29 лютого святкують день народження приблизно п'ять мільйонів людей, яких називають "стрибунами" (Leaplings).

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Як виник високосний рік

Земля обертається навколо Сонця за 365,2422 дня. Оскільки ми не можемо мати 0,2422 дня, календарний рік налічує 365 днів, а 0,2422 дня накопичуються протягом 4 років. Щоб синхронізувати календарний рік з астрономічним роком, до календаря додається додатковий день - 29 лютого.

Як правильно називати високосний рік

Академічний тлумачний словник (1970—1980) визначає, що "високосний рік" – це кожний четвертий календарний рік, що має на одну добу більше (366) за звичайний (365), номер якого без остачі ділиться на чотири.

Тим часом редакторка Ольга Васильєва на своїй сторінці у Facebook порушила цікаве питання про те, як правильно називати рік, який має 366 днів.

За її словами, замість звичного "високосний" краще використовувати слова "касянів" або "переступний".

"Високосний" - це калька з російської мови, яка несе в собі спотворення первісного значення. А назва "касянів" походить від церковного свята на честь святого Касіяна, яке припадає на 29 лютого.

"Переступний" описує суть явища, адже календар "переступає" через один день.

Ольга Васильєва посилається на словник Кримського та Єфремова (1924-33 рр.), який дає переклад слова "високосний" як "касянів" або "переступний".

За її словами, у 1920-х роках, під час посилення "мовного шкідництва" з боку росії, слово "переступний" штучно витіснялося з української мови. Зокрема, словник 1948 року вже не містить слова "переступний".

Слід свідомо обирати слова та використовувати українські аналоги запозичень. "Касянів" та "переступний" - це історично обґрунтовані та зрозумілі назви для високосного року.

Раніше мовознавець пояснив, що значить "прикритися фіговим листком" та як виник цей вислів.

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