Як легко приготувати французький м'ясний пиріг з листковим тістом

Хто не любить ситні та ароматні пироги? А якщо його можна приготувати за пів години? Тоді це просто знахідка! Цей рецепт французького м'ясного пирога з листкового тіста стане вашим улюбленим. Він універсальний, соковитий, з хрусткою скоринкою. А готувати його дуже просто!

Фарш для пирога краще використовувати свинячий. До нього додаємо подрібнений бекон (не копчене сало!), цибулю, моркву, спеції. Рецептом поділились на сайті Shuba.

Також читайте: Сподобається навіть дітям: рецепт курячого супу з рисом

Інгредієнти:

Листкове тісто - 500 г

Свинячий фарш - 350 г

Бекон - 150 г

Цибуля - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Мелена гвоздика - 1/8 ч. л.

Мелений мускатний горіх - 1/8 ч. л.

Чорний мелений перець - 1/8 ч. л.

Яєчний жовток - 3 шт.

Сіль - за смаком

Мак - 10 г

Приготування:

Моркву натерти, цибулю подрібнити, бекон нарізати кубиками. Розігріти олію на сковороді, обсмажити цибулю до м'якості. Додати фарш, смажити, помішуючи, до рум'яності. Додати моркву, спеції, бекон, посолити, смажити ще кілька хвилин. Зняти з вогню. Додати до фаршу жовтки, перемішати. Розкатати тісто, половиною застелити форму для пирога (24 см). Проколоти виделкою. Викласти фарш, накрити другою половиною тіста. Защипнути краї, обрізати, змастити яйцем, посипати маком. Зробити надрізи на тісті. Випікати 30-40 хвилин до золотистого кольору.

Раніше ми писали про те, чим замінити вершкове масло під час випікання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!