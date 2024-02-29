Як позбавитись від равликів на городі: 5 супердієвих методів

Навесні на грядках часто з'являються слимаки. Вони пошкоджують саджанці та молоді паростки рослин. Тож у лютому-березні варто подбати про захист від цих шкідників.

Причинами появи слимаків можуть бути вологе середовище, опале листя чи компост.

Ознаки наявності слимаків:

Сріблясті сліди на ґрунті та рослинах

Пошкодження листя і стебел

Зникнення саджанців

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Як позбутися слимаків:

Прибирайте сміття та мульчу - там слимаки ховаються. Виставляйте годівнички або саджайте квіти для залучення птахів та жуків - природних ворогів слимаків. Влаштовуйте штучні бар'єри з яєчної шкаралупи чи мідної стрічки. Використовуйте пивні пастки, пастки з розчином солі. У крайньому випадку - спеціальні хімічні препарати.

Отже, є чимало способів вберегти грядки від слимаків. Захист можна організувати заздалегідь, не чекаючи появи шкідників.

Нагадаємо, пиво, яйця та вазелін: як ці продукти "воюють" проти слимаків та равликів.

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