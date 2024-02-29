Як позбавитись від равликів на городі: 5 супердієвих методів
Як позбавитись від равликів на городі: 5 супердієвих методів
Навесні на грядках часто з'являються слимаки. Вони пошкоджують саджанці та молоді паростки рослин. Тож у лютому-березні варто подбати про захист від цих шкідників.
Причинами появи слимаків можуть бути вологе середовище, опале листя чи компост.
Ознаки наявності слимаків:
- Сріблясті сліди на ґрунті та рослинах
- Пошкодження листя і стебел
- Зникнення саджанців
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Як позбутися слимаків:
- Прибирайте сміття та мульчу - там слимаки ховаються.
- Виставляйте годівнички або саджайте квіти для залучення птахів та жуків - природних ворогів слимаків.
- Влаштовуйте штучні бар'єри з яєчної шкаралупи чи мідної стрічки.
- Використовуйте пивні пастки, пастки з розчином солі.
- У крайньому випадку - спеціальні хімічні препарати.
Отже, є чимало способів вберегти грядки від слимаків. Захист можна організувати заздалегідь, не чекаючи появи шкідників.
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