Як позбавитись від мурах у домі: топ дієвих методів

Домашні мурахи – справжня напасть, яка псує продукти та шкодить майну. Ці комахи, знайомі всім, як один із найдокучливіших шкідників, можуть з'явитися в будь-якому будинку. Вони приносять багато проблем та незручностей, тому важливо знати, як з ними боротись. Про це пише Главред.

Де ховаються мурахи?

Теплолюбні мурахи шукають для поселення темні, теплі та вологі місця. Їхні колонії можна знайти в найнесподіваніших куточках:

В щілинах стін, підлоги та фундаменту

За шпалерами

У коробках та ящиках

У складках одягу

У вазах та побутовій техніці

Як відлякати мурах?

Мурахи чутливі до певних запахів, які можна використовувати для їх відлякування:

Рослини та трави: петрушка, часник, лавровий лист, гірчиця, чебрець, меліса, м'ята, лимонна цедра, часник, гострий перець.

петрушка, часник, лавровий лист, гірчиця, чебрець, меліса, м'ята, лимонна цедра, часник, гострий перець. Ефірні олії: лаванда, м'ята, чайне дерево, евкаліпт.

лаванда, м'ята, чайне дерево, евкаліпт. Оцет: розчин з оцту та води (1:1).

Як позбутися мурах?

Народні методи:

Отруєна приманка: змішайте цукор із содою або борною кислотою і розкладіть у місцях скупчення мурах.

змішайте цукор із содою або борною кислотою і розкладіть у місцях скупчення мурах.

Борні та дріжджові кульки: змішайте борну кислоту з дріжджами та водою, скачайте кульки і розкладіть їх по дому.

змішайте борну кислоту з дріжджами та водою, скачайте кульки і розкладіть їх по дому.

Квіти та трави: розкладіть по дому свіжі або сушені квіти та трави, які відлякують мурах.

розкладіть по дому свіжі або сушені квіти та трави, які відлякують мурах. Хімічні засоби:

Пастки: готові пастки з отрутою, які знищують мурах, що потрапили всередину.

готові пастки з отрутою, які знищують мурах, що потрапили всередину.

Гелі: наносяться краплями в місцях пересування мурах.

наносяться краплями в місцях пересування мурах.

Крейда: використовується для нанесення захисних ліній біля плінтусів, дверей та вікон.

використовується для нанесення захисних ліній біля плінтусів, дверей та вікон.

Порошки: розсипаються в місцях скупчення мурах.

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Як позбутися мурах назавжди?

Знайдіть гніздо: Це найважливіший крок. Гніздо може бути де завгодно, тому ретельно огляньте всі куточки вашого будинку. Знищіть гніздо: Залийте гніздо окропом, розчином бури або інсектицидом. Використовуйте профілактичні заходи: Регулярно прибирайте, замазуйте щілини та провітрюйте приміщення.

Пам'ятайте, що комплексний підхід до боротьби з мурахами дасть найкращий результат. Використовуйте народні методи, хімічні засоби та профілактичні заходи, щоб позбутися від цих шкідників назавжди!

Нанадаємо, ми вже писали, як позбутися зграй мурах на городі без хімії.

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