Як позбавитись від моху на газоні: поради городників

Мох на газоні та бруківці - це неприємне явище, яке може псувати естетику вашого саду. Він з'являється, як правило, в тінистих місцях з поганим дренажем. Фахівці з Joe's Lawn Care пропонують три методи боротьби з мохом, про які йде мова в цій статті.

Використання гербіциду:

Придбайте спеціальний засіб для знищення моху, який зазвичай містить залізний купорос. Розсипте гербіцид по ділянці з мохом, дотримуючись інструкції на упаковці. Завдяки високому вмісту заліза в ґрунті мох загине.

Фізичне видалення:

Для цього вам знадобляться граблі або лопата. Ретельно вичісуйте мох з газону, намагаючись максимально видалити його коріння. Цей метод може бути трудомістким, але він екологічно чистий.

Засіб для миття посуду:

Цей незвичайний метод дійсно може допомогти позбутися моху. Змішайте 60 мл рідкого засобу для миття посуду з 4,5 літрами води. Залийте розчин у пульверизатор і рясно обприскайте мох. Протягом наступного дня мох почорніє, висохне і зникне.

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Важливо:

Перед застосуванням будь-якого методу перевірте прогноз погоди. Обприскувати мох слід у суху погоду, щоб розчин не змився дощем.

Використовуючи гербіциди, дотримуйтесь правил безпеки та не допускайте попадання хімічних речовин на інші рослини.

Регулярно доглядайте за газоном, щоб запобігти повторному появі моху: забезпечте хороший дренаж, підживлюйте траву, видаляйте бур'яни.

Дотримуючись цих порад, ви зможете позбутися моху на газоні та зберегти красу вашого саду.

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