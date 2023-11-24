Як позбутися подвійного підборіддя за короткий час: легкі вправи

Подвійне підборіддя виникає через накопичення зайвого жиру під підборіддям, що створює відчуття додаткового шару шкіри. Цей стан може виникнути з низки причин, але існують різні методи для того, аби позбутися неприємності.

Зокрема, як пише santeplusmag, варто перестати нахиляти голову, коли ви тримаєте у руках телефон. Правильно буде тримати гаджет перед очима на відстані хоча б 30 см від очей, коли голова знаходиться у прямому положенні.

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А ще існує так звана йога для обличчя – 6 нескладних вправ, які допоможуть підтягнути шкіру під вашим підборіддям та поліпшити форму обличчя.

Вправа 1 – "поцілунок"

Ця вправа вважається найефективнішою – потрібно підняти голову та імітувати поцілунок, дивлячись у стелю.

Підніміть голову до стелі та залишайтеся нерухомими, потім стисніть губи й вдавайте, ніби цілуєте когось. Залишайтеся в цьому положенні від 5 до 10 секунд.

Потім розслабте губи та повільно опускайте голову. Повторіть цю вправу 15 разів поспіль.

Вправа 2 – "відкритий рот"

Дивіться вперед і відкрийте рот як можна ширше. Повільно висуньте язик якомога далі й затримайтеся в цьому положенні на 5 секунд. Приберіть язик і потримайте рот відкритим ще 5 секунд. Повторіть вправу 10 разів поспіль.

Вправа 3 – "оберти головою"

Сядьте на підлогу, випрямивши спину та витягнувши руки в сторони від тіла. Витягніть шию вперед як можна довше. Поверніть шию за годинниковою стрілкою і затримайтеся в цьому положенні на кілька секунд. Поверніться в попереднє положення і поверніть голову в інший бік. Кількість повторів – 10 разів.

Вправа 4 – "прилипання язика"

Сядьте зручно, аби голова дивилася прямо. З відкритим ротом робіть кругові рухи язиком з одного боку в інший, вгору і вниз, намагаючись торкнутися кінчиком язика верхньої губи, щік та нижньої губи. Рухайте язиком повільно. Бажано зробити 2 підходи по щонайменше 15 повторень.

Вправа 5 – "посмішка"

Цю вправу виконують перед дзеркалом. Тримайте голову рівно та посміхайтеся якомога ширше, зчепивши зуби. Затримайтеся в цьому положенні на кілька секунд. Поверніться у вихідне положення і повторіть цю техніку ще від 10 до 15 разів поспіль.

Вправа 6 – "жування жуйки"

Коли ви жуєте жуйку, ви поступово зменшуєте подвійне підборіддя. Зрештою, це не так вже й дивно, адже під час жування ви працюєте на різні м'язи обличчя та шиї. Для того, аби виконати вправу, можна не класти до рота жуйку, а лише вдавати, що ви її жуєте.

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