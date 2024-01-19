Як використати новорічну ялинку для саду та городу: ви будете здивовані

Жива ялинка — це чудовий символ Різдва та Нового року. Вона створює затишок і святкову атмосферу в домі.

Однак після свят ялинку часто викидають на смітник. Це не тільки шкодить навколишньому середовищу, а й позбавляє вас можливості використовувати дерево з користю для себе.Про це пише ТСН.

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Ось кілька способів, як повторно використати ялинку після свят:

Мульча. Соснова деревина та хвоя є чудовим матеріалом для мульчі. Вона допомагає зберігати вологу в ґрунті, захищає рослини від бур’янів і навіть може поліпшувати структуру ґрунту. Щоб зробити мульчу з ялинки, потрібно її розрізати на невеликі шматки і пропустити через подрібнювач.

Притулок для диких тварин . Якщо у вас є сад або дачна ділянка, ви можете залишити ялинку на місці. Вона стане чудовим притулком для птахів, білок та інших диких тварин. На гілках ялинки можна повісити годівницю або просто залишити корм.

. Якщо у вас є сад або дачна ділянка, ви можете залишити ялинку на місці. Вона стане чудовим притулком для птахів, білок та інших диких тварин. На гілках ялинки можна повісити годівницю або просто залишити корм. Ізоляція . Гілки сосни можна використовувати для захисту рослин від морозу. Для цього потрібно просто покласти їх на ґрунт навколо рослин. Гілки допоможуть зберегти тепло в ґрунті і захистять рослини від замерзання.

. Гілки сосни можна використовувати для захисту рослин від морозу. Для цього потрібно просто покласти їх на ґрунт навколо рослин. Гілки допоможуть зберегти тепло в ґрунті і захистять рослини від замерзання. Ароматизатор. Хвоя ялинки має приємний аромат, який можна використовувати для створення ароматичних саше. Для цього потрібно просто наповнити мішечки хвоєю і зав’язати їх стрічкою. Ароматні саше можна розкласти по дому або покласти в шафу.

Таким чином, ви можете повторно використати ялинку після свят і не тільки заощадити гроші, а й принести користь навколишньому середовищу.

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