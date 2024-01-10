Як ідеально очистити підлогу: дієвий лайфхак від господинь

Хімічні засоби для миття підлоги можуть бути шкідливими для здоров'я та навколишнього середовища. На щастя, є ряд ефективних та екологічних альтернатив, які можна приготувати вдома з простих інгредієнтів.

Про це пише Shuba.

Оцет

Оцет - це чудовий засіб для миття підлоги завдяки своїй кислій природі. Він допомагає видалити бруд, кіптява та жир, не залишаючи неприємного запаху.

Щоб приготувати оцтовий розчин для миття підлоги, змішайте столовий оцет з водою в рівних пропорціях. Дайте суміші настоятися протягом декількох хвилин. Ганчірка для миття підлоги повинна бути вологою, але не мокрою.

Після миття підлоги оцтом можна пройтися ще й чистою ганчіркою, щоб видалити залишки оцту.

Сода

Сода - ще один ефективний засіб для миття підлоги. Вона допомагає видалити бруд, кіптява та жир, а також дезінфікує підлогу.

Щоб приготувати содовий розчин для миття підлоги, змішайте соду з водою в пропорції 1:3. Дайте суміші настоятися протягом декількох хвилин. Ганчірка для миття підлоги повинна бути вологою, але не мокрою.

Після миття підлоги содовим розчином можна пройтися ще й чистою ганчіркою, щоб видалити залишки соди.

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Лимонний сік

Лимонний сік - це ще один натуральний засіб для миття підлоги, який допомагає видалити бруд, кіптява та жир. Він також залишає на підлозі приємний лимонний аромат.

Щоб приготувати лимонний розчин для миття підлоги, змішайте лимонний сік з водою в пропорції 1:2. Дайте суміші настоятися протягом декількох хвилин. Ганчірка для миття підлоги повинна бути вологою, але не мокрою.

Після миття підлоги лимонним розчином можна пройтися ще й чистою ганчіркою, щоб видалити залишки лимонного соку.

Білий оцет

Білий оцет - це концентрованіший варіант столового оцту. Він допомагає видалити найстійкіші забруднення, такі як плями від жиру або кіптява.

Щоб приготувати розчин білого оцту для миття підлоги, змішайте білий оцет з водою в пропорції 1:10. Дайте суміші настоятися протягом декількох хвилин. Ганчірка для миття підлоги повинна бути вологою, але не мокрою.

Після миття підлоги білим оцтом можна пройтися ще й чистою ганчіркою, щоб видалити залишки білого оцту.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко відмити підлогу до блиску.

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