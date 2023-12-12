Як легко відмити підлогу до блиску: Три лайфхаки

Шукати способи зробити підлогу сяючою та бездоганно чистою – завдання, що викликає неабияку зацікавленість у кожного, хто дбає про свій дім. UAportal підготував кілька простих, але надзвичайно ефективних лайфхаків, які здатні змусити підлогу блищати.

Використання оцту для стійких плям

Корисний лайфхак для ефективного миття підлоги – використання оцту для стійких плям. Рівні частини води та оцту можна змішати в пульверизаторі та нанести безпосередньо на складні плями на підлозі. Перед звичайним миттям рекомендується залишити на кілька хвилин, перш ніж мити підлогу. Кислотність оцту допомагає розщеплювати плями, сприяючи більш ретельному очищенню.

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Обираємо насадки з мікрофібри

Ще один чудовий лайфхак для правильного миття підлоги – використання насадок з мікрофібри. Ці швабри надзвичайно ефективно вловлюють бруд і сміття, на відміну від традиційних бавовняних або губчастих швабр. Їхні електростатичні властивості притягують і вловлюють пил, роблячи підлогу чистішою з кожним проходом. Крім того, їх можна прати в пральній машині, що сприяє більш екологічному підходу.

Використання теплої води в миючих засобах

Під час миття підлоги бажано використовувати теплу воду в миючому розчині. Тепла вода ефективніше розчиняє стійкі залишки та бруд порівняно з холодною водою. Крім того, вона сприяє легкому розтіканню миючого розчину по підлозі, забезпечуючи більш ретельне прибирання. Цей простий, але ефективний лайфхак може значно покращити чистоту підлог.

Нагадаємо, часто підлога страждає від нальоту, що не змивається звичайною водою. Однак не варто відразу витрачати кошти на хімічні засоби з магазину. Замість побутових хімічних засобів можна скористатися природним очисником для підлоги, зокрема лимоном.

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