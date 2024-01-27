Як та коли сіяти баклажани на розсаду у 2024 році: сприятливі дні

Як і коли правильно сіяти баклажани на розсаду

Баклажани – це теплолюбні рослини, тому їх вирощують через розсаду. Кращий час для посіву насіння баклажанів – лютий-березень.

Якщо ви хочете отримати ранній урожай, то можна посіяти насіння і в кінці січня. Однак у цьому випадку вам знадобиться додаткове освітлення. При правильному догляді баклажани порадують вас рясним урожаєм, пишуть Вікна.

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Як підготувати насіння баклажанів до посіву

Перед посівом насіння баклажанів необхідно підготувати. Для цього:

Прогрійте насіння в теплій воді (40-50 °C) протягом 3-5 хвилин. Це допоможе підвищити схожість насіння.

Обробіть насіння розчином марганцівки або перекису водню для дезінфекції.

Якщо є час, можна загартовувати насіння. Для цього покладіть його між двома шматочками вологої тканини і потримайте 2-3 дні при кімнатній температурі. Потім помістіть у холодильник на добу. Повторіть процедуру ще 2-3 рази.

Який ґрунт потрібен для баклажанів

Баклажани люблять пухкий і легкий ґрунт з нейтральною або слабокислою реакцією. Можна використовувати готовий грунт для розсади або приготувати його самостійно. Для цього змішайте в рівних частинах торф, перегній і пісок.

Як правильно посадити баклажани на розсаду

Наповніть горщики або стаканчики зволоженим ґрунтом. У кожну ємність покладіть по 2-3 насінини на відстані 2-3 см один від одного. Присипте насіння ґрунтом і злегка утрамбуйте його.

Після посіву полийте розсаду теплою водою. Горщики або стаканчики з розсадою поставте в світле місце з температурою 22-25 °C.

Догляд за розсадою баклажанів

Після появи сходів розсаду потрібно перенести в більш прохолодне місце (18-20 °C). Поливати розсаду потрібно регулярно, але не надто рясно. Підгодовувати розсаду можна через 2-3 тижні після появи сходів. Для підживлення використовуйте комплексні мінеральні добрива.

За 2-3 тижні до висадки розсади у відкритий ґрунт її потрібно загартувати. Для цього почніть виносити розсаду на свіже повітря на кілька годин.

Коли висаджувати баклажани у відкритий ґрунт

Висаджувати розсаду баклажанів у відкритий ґрунт можна, коли мине загроза заморозків. У середньому це відбувається в кінці травня – початку червня.

Перед висадкою розсади в ґрунт підготуйте грядки. Грядки повинні бути добре освітленими і захищеними від вітру. Грунт на грядках повинен бути пухким і легким.

Висадіть розсаду в ґрунт на відстані 50-60 см один від одного. Полийте розсаду після висадки.

Догляд за баклажанами у відкритому ґрунті

Після висадки у відкритий ґрунт баклажани потрібно регулярно поливати, підгодовувати і полоти. Поливати баклажани потрібно рясно, але не часто. Підгодовувати баклажани можна комплексними мінеральними добривами.

Баклажани можуть пошкоджуватися шкідниками та хворобами. Тому важливо проводити профілактичні обробки рослин.

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