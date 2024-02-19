Як зберігати відкрите пиво, щоб не втратило смак: лайфхак з фольгою

Зазвичай пляшку пива легко випивають за один раз. Проте, якщо ви не випили усе, вам знадобиться деякі поради, щоб зберегти пиво свіжим якнайдовше. Ключ до збереження шипучості відкритого пива полягає в уникненні втрати вуглекислого газу, який створює бульбашки.

Для цього важливо якомога швидше закрити горлечко пляшки після відкриття. Це допоможе зберегти його шипучість і запобігти окисленню, яке може погіршити смак. Про це пише УНІАН.

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Вам підійдуть фольга або поліетиленова плівка, а також спеціальні багаторазові кришки і пробки для пляшок. Після закриття пляшки обов'язково поставте її у холодильник, щоб пиво залишалося прохолодним, це допоможе уповільнити виходження вуглекислого газу.

Хоча припускають, що відкрите пиво може зберігатися до 36 годин, це все залежить від того, наскільки герметично ви закрили пляшку. Найкраще випити його наступного дня. А залишки пива можна використовувати для готування різноманітних страв.

Нагадаємо, ми вже писали, як зберегти свіжість хліба надовше.

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