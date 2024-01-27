Лайфхак від шеф-кухаря: Як зберігати часник в холодильнику, щоб він не псувався місяцями
Як правильно зберігати часник, щоб він не псувався якомога довше
Часник – один з найпоширеніших інгредієнтів у кулінарії. Він додає стравам аромату та пікантності. Однак часник може швидко псуватися, якщо його неправильно зберігати.
Шеф-кухар Джеррі Джеймс Стоун розповів про незвичайний лайфхак з оцтом, який допоможе зберегти часник свіжим до 4 місяців.
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Інгредієнти:
- Зубчики часнику
- Білий оцет
- Невелика банка з кришкою
Приготування:
- Очистіть зубчики часнику від лушпиння.
- Покладіть зубчики часнику в невелику банку.
- Залийте часник білим оцтом так, щоб він був повністю покритий.
- Герметично закрийте банку кришкою.
- Зберігайте банку з часником в холодильнику.
Поради:
- Ви можете використовувати будь-який вид білого оцту, наприклад, дистильований або винний.
- Замість банки можна використовувати герметичний контейнер.
- Часник в оцті може змінити колір і стати синім або фіолетовим. Це нормально і не впливає на його безпечність.
- Після закінчення чотиримісячного терміну зберігання викиньте часник, що залишився.
Переваги цього методу:
- Зберігає часник свіжим до 4 місяців.
- Запобігає псуванню, засиханню та проростанню часнику.
- Зберігає аромат і смак часнику.
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