Як ефективно навчатись дистанційно: вчитель поділився секретами

Багато людей стурбовані, що дистанційна освіта не може бути якісною. Але це не так! З правильною організацією та знанням деяких секретів, ваша дитина може здобути чудові знання, навчаючись вдома. Дистанційне навчання – це можливість прокачати тайм-менеджмент, самостійність та відповідальність вашої дитини.

Директорка дистанційної школи "Атмосферна школа" Тетяна Серебрянська поділилась 5 секретами успішного дистанційного навчання.

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1. Професійна навчальна платформа:

Шукайте школу з платформою, де є доступ до уроків, чатів з викладачами, додаткових матеріалів та тестів.

Дитина має мати вільний доступ до інформації 24/7.

2. Зручне робоче місце:

Тихе, комфортне, з хорошим освітленням та інтернетом.

Не облаштовуйте його в коридорі чи підвалі - це лише для тривог.

Приберіть все, що може відволікати дитину.

3. Правильний час навчання:

Дозвольте дитині вчитися, коли їй зручно: зранку чи після обіду.

Це покращить успішність та зніме стрес.

4. Дисципліна:

Допоможіть дитині звикнути до розкладу.

Нагадуйте про початок уроків.

Заохочуйте спілкування з викладачами та однокласниками.

5. Правильний розклад дня:

Складіть розклад, де буде час для навчання, відпочинку, спорту, їжі та сну.

Допомагайте маленьким дітям його дотримуватися.

Старшокласникам подаруйте планер та навчіть ним користуватися.

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