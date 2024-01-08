Як швидко видалити цвіль у ванній: суперлайфхак

Ванна кімната - це місце підвищеної вологості та температури, що створює сприятливі умови для розвитку цвілі. Цвіль може утворитися на будь-якій поверхні, але особливо небезпечно її наявність на силіконовому герметику, який використовується для герметизації швів між плиткою, ванною, раковиною та іншими сантехнічними приладами.

Про це пише Радіотрек.

Якщо цвіль не видалити вчасно, вона може пошкодити герметик, а також поширитися на інші поверхні, що може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.

Ось кілька порад, як видалити цвіль з силікону в ванній:

Регулярно очищайте та сушіть шви. Це допоможе запобігти утворенню цвілі в першу чергу.

Якщо цвіль все ж таки з'явилася, спочатку видаліть її з поверхні плитки.Для цього можна використовувати відбілювач або інший засіб для чищення, призначений для боротьби з цвіллю.

Після того, як цвіль буде видалена з плитки, можна приступати до чищення швів. Для цього найкраще використовувати оцет. Змочіть ганчірку оцтом і покладіть її на шви. Залиште на 15-30 хвилин, а потім змийте.

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Оцет - це ефективний і безпечний засіб для видалення цвілі. Він не містить агресивних хімічних речовин, тому не пошкодить герметик.

Ось покрокова інструкція, як видалити цвіль з силікону в ванній за допомогою оцту:

Приготуйте розчин оцту з водою в рівних пропорціях. Змочіть ганчірку або бинт у розчині оцту. Покладіть ганчірку або бинт на шви, де є цвіль. Залиште на 15-30 хвилин. Змийте розчин оцту з швів чистою водою.

Нагадаємо, ми вже писали, як видалити цвіль без хімії.

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