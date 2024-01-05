Спеціалісти радять простий інгредієнт для боротьби з цвіллю: Без агресивної хімії

Пліснява – це неприємність, з якою стикаються більшість людей. Непривабливі плями можуть швидко стати найгіршим кошмаром домовласників.

З часом чорні плями можуть становити приховану небезпеку для здоров’я людей, оскільки спори цвілі потрапляють у дихальну систему через вдихання. Однак є дешевий засіб для боротьби з цвіллю, повідомляє Express.co.uk.

Зокрема, олія чайного дерева є природним фунгіцидом, який ефективно знищує спори цвілі по всьому будинку. Це чудовий вибір, оскільки він екологічно чистий, нешкідливий для домашніх тварин і людей.

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З усіх природних засобів для знищення цвілі олія чайного дерева є найефективнішою. Регулярна обробка олією не тільки запобігає появі чорної плісняви, але й може боротися з іншими небезпечними бактеріями, такими як рожева пліснява.

Розвиток рожевих бактерій більш вірогідний у будинках з підвищеним рівнем вологості. Червонувата пляма зазвичай з’являється на поверхні душової кабіни, і з нею можна швидко впоратися, посиливши нагрівання.

У той час як чайне дерево ефективно запобігає росту, більш стійкі плями можуть вимагати більш суворих методів очищення, наприклад засобів для чищення.

Нагадаємо, що соціальні мережі активно обговорюють новий лайфхак, який обіцяє позбутися неприємного запаху з пральної машини і залишити її пахучою та свіжою.

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