Як швидко розносити нове та тісне взуття: перевірені лайфхаки

Бувають випадки, коли після покупки нової пари взуття ви виявляєте, що вона трішки тісна. Не поспішайте засмучуватися: існує можливість її розтягнути.

Не потрібно одразу відмовлятися від туфель, які погано сіли. Команда UAportal спільно з 24 каналом розповідають про способи, які допоможуть виправити ситуацію.

Як розтягнути взуття, яке вам тисне

Існує простий метод, який можна використовувати для зм’якшення нової пари: придбання спеціалізованого хімічного засобу. Такі продукти зазвичай доступні у магазинах з продажу взуття. Якщо ваша мета – зробити туфлі трохи довшими, то спрей або піна для шкіри будуть відмінним рішенням, оскільки вони створені для безпечного розтягнення взуття.

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Після застосування продукту необхідно взути туфлі та походити в них деякий час.

Також можливо розносити взуття, використовуючи підручні засоби. Наприклад, в пригоді може стати картопля. Вам потрібно очистити її та нарізати таким чином, щоб шматки відповідали формі взуття. Потім розмістіть картоплю всередині на всю ніч, щоб воно розтягнулося.

Розтягнути туфлі також можна за допомогою звичайних газет. Змочіть їх водою, добре відіжміть, а потім туго заповніть ними тісну пару та залиште на ніч. Вже зранку ви відчуєте, що взуття стало значно комфортнішим.

Інший маловідомий, але ефективний спосіб – заморожування. Холод, подібно до тепла, може збільшити розмір взуття. Заповніть водою пластиковий пакет і помістіть його у туфлі, які потім слід залишити в морозильній камері на 6-8 годин. Коли вода замерзне і перетвориться на лід, вона розшириться і відповідно розтягне взуття.

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