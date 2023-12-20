Як швидко розтопити сніг на подвір'ї будинку за допомогою саморобного засобу

Як розтопити сніг за допомогою спирту та миючого засобу

Зима – це пора року, коли на дорогах та тротуарах часто утворюється лід та сніг. Щоб позбутися цих неприємностей, люди використовують різні засоби, такі як сіль, пісок, або їх суміш.

Однак є більш ефективний спосіб, який не вимагає великих витрат і складних інгредієнтів. Як зробити реагент для танення снігу та льоду розповіли NBC.

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Для виготовлення цього реагенту вам знадобляться такі інгредієнти:

2 літри води

30 мл рідини для миття посуду

¼ склянки медичного спирту

Змішайте всі інгредієнти в відрі та вилийте на зледенілу поверхню. Сніг та лід почнуть танути, а бульбашки, що утворюються, допоможуть запобігти подальшому утворенню льоду. Через деякий час залишки опадів можна зібрати лопатою.

Цей реагент можна використовувати як для доріжок, так і для тротуарів, а також для очищення замерзлого лобового скла автомобіля. Він не завдає шкоди рослинам та не залишає слідів на поверхні.

Рідина для миття посуду знижує поверхневий натяг води, що дозволяє їй швидше проникати в лід та сніг. Медичний спирт, своєю чергою, знижує температуру замерзання води, що також сприяє танення льоду.

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