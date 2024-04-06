Як швидко приготувати неймовірно смачний пиріг зі склянки кефіру
Як зробити пиріг з рідким тестом на кефірі з різними начинками
Обожнюєте домашню випічку? Тоді цей рецепт пирога на кефірі точно для вас. Готувати його дуже просто, а результат завжди тішить: пиріг виходить ніжним, повітряним та ароматним.
Ягоди, сухофрукти, горіхи – додавайте будь-які інгредієнти на ваш смак, і насолоджуйтесь чудовим десертом, пише видання УНІАН.
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Інгредієнти:
- Борошно пшеничне – 300 г
- Вершкове масло – 80 г
- Цукрова пудра – 150 г
- Яйця курячі – 4 шт.
- Кефір – 200 мл
- Розпушувач тіста – 1 пачка
- Ягоди (будь-які) – 400 г
Приготування:
- Збийте цукор, жовтки та кефір.
- Розтопіть масло, трохи остудіть і додайте до жовтків, збийте.
- Додайте до борошна розпушувач тіста і перемішайте. Додайте до маси з жовтками та збийте вінчиком.
- Окремо збийте білки в міцну піну. Додайте до тіста, перемішайте лопаткою.
- Змастіть форму для випічки (діаметром 30 см) маслом. Викладіть у неї тісто, розрівняйте лопаткою.
- Зверху викладіть ягоди.
- Випікайте в розігрітій до 170°C духовці протягом 45 хвилин.
Смачного!
Порада:
- Замість ягід можна використовувати будь-які інші фрукти, наприклад, яблука, груші, персики.
- Також можна додати до тіста горіхи, сухофрукти або цукати.
- Пиріг можна посипати цукровою пудрою або полити шоколадною глазур'ю.
Раніше ми писали про те, чим замінити вершкове масло під час випікання.
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