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Як швидко приготувати неймовірно смачний пиріг зі склянки кефіру

Ігор Романько

Як зробити пиріг з рідким тестом на кефірі з різними начинками

Обожнюєте домашню випічку? Тоді цей рецепт пирога на кефірі точно для вас. Готувати його дуже просто, а результат завжди тішить: пиріг виходить ніжним, повітряним та ароматним.

Ягоди, сухофрукти, горіхи – додавайте будь-які інгредієнти на ваш смак, і насолоджуйтесь чудовим десертом, пише видання УНІАН.

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Інгредієнти:

  • Борошно пшеничне – 300 г
  • Вершкове масло – 80 г
  • Цукрова пудра – 150 г
  • Яйця курячі – 4 шт.
  • Кефір – 200 мл
  • Розпушувач тіста – 1 пачка
  • Ягоди (будь-які) – 400 г

Приготування:

  1. Збийте цукор, жовтки та кефір.
  2. Розтопіть масло, трохи остудіть і додайте до жовтків, збийте.
  3. Додайте до борошна розпушувач тіста і перемішайте. Додайте до маси з жовтками та збийте вінчиком.
  4. Окремо збийте білки в міцну піну. Додайте до тіста, перемішайте лопаткою.
  5. Змастіть форму для випічки (діаметром 30 см) маслом. Викладіть у неї тісто, розрівняйте лопаткою.
  6. Зверху викладіть ягоди.
  7. Випікайте в розігрітій до 170°C духовці протягом 45 хвилин.

Смачного!

Порада:

  • Замість ягід можна використовувати будь-які інші фрукти, наприклад, яблука, груші, персики.
  • Також можна додати до тіста горіхи, сухофрукти або цукати.
  • Пиріг можна посипати цукровою пудрою або полити шоколадною глазур'ю.

Раніше ми писали про те, чим замінити вершкове масло під час випікання.

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