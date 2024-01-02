Як швидко позбутись запаху горілого у приміщенні: дієвий лайфхак

Неприємний запах гару, який виникає внаслідок пожежі або пригорання їжі, може зіпсувати настрій і зробити перебування в квартирі некомфортним. Але не варто впадати у відчай, адже існує кілька простих способів, які допоможуть швидко і ефективно усунути цей запах.

Про це пише Telegraf.

Хвойний відвар

Хвоя має потужні антисептичні та дезодоруючі властивості, тому її відвар є одним з найефективніших засобів для видалення запаху гару. Для приготування відвару необхідно залити 100 г хвої 1 л води і довести до кипіння. Після цього варити на слабкому вогні протягом 20 хвилин. Відвар можна використовувати як самостійно, так і в поєднанні з харчовою содою. Для цього в відвар додають 1 ст. л. харчової соди і кип'ятять ще 5 хвилин.

Читайте також: 5 небанальних рецептів сезонних салатів, які збагатять ваш організм вітамінами

Шкірка цитрусових

Шкірка цитрусових також має приємний аромат, який допомагає перебити неприємний запах гару. Для цього необхідно нарізати шкірку лимона або апельсина на невеликі шматочки і розкласти по квартирі. Шкірку можна також засушити і використовувати як ароматизатор.

Ароматна кава

Аромат кави не тільки приємний, але й має здатність абсорбувати неприємні запахи. Тому, якщо в квартирі з'явився запах гару, можна заварити чашку кави і насолодитися її ароматом.

Нагадаємо, ми вже писали, як краще готувати буряк для салатів, супів та інших страв.