Як швидко та якісно заточити ножиці в домашніх умовах: простий лайфхак

Ножиці є незамінними у кожному домі. Важливо, щоб такий необхідний інструмент завжди був готовий до використання.

UAportal спільно з noviydoctor підготували для вас кілька порад, як ефективно та легко загострити ножиці. Для цього способу не знадобиться використовувати склянку, фольгу чи точилку.

Як самостійно заточити ножиці

Насамперед, слід зазначити, що описаний метод заточування підходять не для всіх типів ножиць. Він підійде для канцелярських та деяких видів кухонних ножиць, які не мають спеціальних зубчиків чи неоднорідних поверхонь для пиляння.

Для манікюрних, перукарських та інших спеціалізованих інструментів рекомендується звертатися до професіоналів для їх заточення.

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Щоб нагострити інструмент, вам потрібно буде рівномірно нарізати шматок наждачного паперу (Р600 або Р300).

Головне тут – не робити це безладно, адже саме в цьому криється ключ до успіху.

Спочатку відкрийте ножиці так, щоб кут між лезами був рівний 90 градусам. Потім притисніть наждачний папір до точки перетину лез і зробіть надріз до тих пір, поки ножиці повністю не зімкнуться. Повторіть цей процес мінімум 25 разів, а потім переверніть наждачний папір і зробіть ще 25 надрізів з протилежного боку.

Цей ефективний і простий метод дозволить вам заточити ножиці якісно і без зайвих зусиль. Це ідеальний варіант для тих, хто не бажає віддавати свої ножиці на заточування майстру.

Нагадаємо, раніше ми UAportal розповідав про ще один спосіб заточки ножиць за допомогою голки та пляшки з корвалолу.

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