До Землі летить 'астероїд-вбивця' розміром у три футбольні поля

14 лютого 2024 року, у День святого Валентина, астероїд BR4 2024 пронесеться повз Землю на рекордно близькій відстані.

Це буде найближче проходження небезпечного космічного об'єкта до нашої планети за останні 120 років. Астероїд BR4 2024 був виявлений на відстані 12 мільйонів кілометрів від Землі, пише Daily Star.

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За прогнозами, 14 лютого його відстань до Землі скоротиться до 4,2 мільйона кілометрів. Це значно ближче, ніж будь-який інший небезпечний космічний об'єкт за останні десятиліття.

Астероїд BR4 2024 має довжину близько 300 метрів, що відносить його до категорії астероїдів-вбивць міст.

Попри те, що астероїди вважаються небезпечними, якщо наближаються на відстань менш як 7,5 мільйонів кілометрів і мають ширину понад 100 метрів, BR4 2024 поки не підпадає під ці параметри.

NASA активно відстежує астероїд, збираючи дані та проводячи попередній аналіз його траєкторії.

Наразі немає підтвердженої яскравості астероїда, проте ресурс VirtualTelescope опублікував яскраву пляму, що вказує на наявність об'єкта.

Хоча близьке проходження BR4 2024 не становить загрози на цей час, NASA продовжить моніторинг та розрахунки для забезпечення безпеки у майбутньому.

Раніше науковці припустили, що астероїди можуть містити невідомі елементи з-поза Періодичної таблиці.

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