День Святого Валентина 2024: привітання українською мовою та найкращі картинки до Дня закоханих

В Україні, як і в багатьох інших країнах світу, 14 лютого відзначають День Святого Валентина – одне з найромантичніших свят року.

Відео дня

В цей день повітря наповнюється особливою атмосферою кохання, а закохані намагаються провести час разом, даруючи одне одному подарунки, щирі слова та незабутні емоції.

Читайте також: Що краще не дарувати коханим на День всіх закоханих

Історія Дня Святого Валентина сягає корінням у далеке минуле. За однією з найпопулярніших легенд, свято бере початок у III столітті, за часів Римської імперії.

Імператор Клавдій II, прагнучи завоювати світ, вважав, що сімейне життя робить солдатів слабкими. Тому він видав указ, який забороняв легіонерам одружуватися.

Однак християнський священник Валентин, попри жорстокий указ, таємно вінчав закоханих. Коли про це стало відомо імператору, він розлютився і наказав ув'язнити Валентина.

Перебуваючи в ув'язненні, священник закохався в доньку тюремника. Перед стратою він написав їй листівку з освідченням у коханні, підписавши її "Від твого Валентина".

З того часу День Святого Валентина став символом щирого кохання, вірності та самопожертви. Сьогодні це свято не має релігійного підтексту, а відзначається людьми різних віросповідань і культур.

Закохані дарують одне одному валентинки, квіти, солодощі та інші подарунки, щиро зізнаються у своїх почуттях і роблять все, щоб цей день став по-справжньому незабутнім.

Незалежно від того, вірите ви в легенду про Святого Валентина чи ні, це свято – чудовий привід нагадати близьким людям про те, як сильно ви їх любите.

Пропонуємо вам привітати коханих теплими словами та гарними листівками.

Короткі привітання з Днем Святого Валентина українською мовою:

З Днем Святого Валентина! Нехай твоє життя буде сповнене кохання, радості та щастя!

Ти – моя половинка, без якої я не можу уявити своє життя. Зі святом!

Нехай кожен день буде таким же чарівним, як цей день. З Днем Валентина!

Ти – моє кохання, моя радість, моє натхнення. Зі святом!

Бажаю нам ще багато років щирого кохання, спільних мрій та щасливих моментів!

З Днем усіх закоханих! Нехай у вашому житті завжди буде місце для кохання, ніжності та турботи!

Любов – це найпрекрасніше почуття на світі. Бережіть його та несіть крізь роки!

Бажаю, щоб ваша любов була такою ж міцною, як сталь, і такою ж ніжною, як оксамит!

Нехай кожен день буде наповнений щирими емоціями, приємними сюрпризами та палким коханням!

Зі святом! Нехай кохання осяває ваш шлях і дарує вам радість та щастя!

Душевні привітання з Днем усіх закоханих українською мовою

З Днем усіх закоханих! Нехай ваше серце буде сповнене щирого кохання, тепла та ніжності! Бажаю вам, щоб кожен день був наповнений романтикою, приємними сюрпризами та щасливими моментами!

Нехай ваше кохання буде міцним, вірним та вічним! Зі святом!

Нехай ваші почуття палають яскраво та дарують вам радість та натхнення! Любіть одне одного, бережіть та цінуйте!

Нехай ваше кохання буде вашим оберегом та опорою протягом життя! Бажаю вам безмежного кохання, щирості та вірності! Зі святом!

Нехай ваше життя буде сповнене романтики, пристрасті та щастя! Нехай ваше кохання буде вашим компасом, який веде вас до нових вершин та перемог! Бажаю вам, щоб кожен день був наповнений щирими емоціями, палкими поцілунками та ніжними обіймами!

Нехай ваше кохання буде джерелом вашого щастя та натхнення! Бажаю вам, щоб ваші почуття з роками ставали лише міцнішими та глибшими! Нехай ваш світ буде сповнений кохання, тепла та затишку!

Зі святом! Нехай ваша любов буде вашим талісманом на удачу та процвітання!Бажаю вам, щоб ваше кохання здолало будь-які перешкоди та виклики!

Красиві картини на 14 лютого

Пропонуємо топ-14 романтичних фільмів, які варто подивитись у День святого Валентина.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!