До салатів та як основна страва на Різдво: Як запікати свинину, щоб вона танула в роті

Ця страва – це відмінний варіант для святкового столу. М'ясо виходить дуже ароматним, соковитим і ніжним. Для більш яскравого смаку можна додати в суміш для маринаду часник, розмарин або інші трави.

Рецептом поділились на сайті pixelinform. Якщо ви не любите гострий томатний соус, його можна замінити на соєвий соус або соус песто. Замість свинячої вирізки можна використовувати будь-яке інше м'ясо, наприклад, свинячу лопатку або грудинку.

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Інгредієнти:

1,2 кг свинячої вирізки

1 ст. л. рідкого меду

1,5 ст. л. копченої паприки

1/2 ст. л. солі

1 ч. л. чорного меленого перцю

1 ч. л. олії

2 ст. л. гострого томатного соусу

Приготування:

На м'ясі зробіть кілька невеликих проколів і надрізів. Потім натирайте його сумішшю з паприки, солі та перцю. Загорніть м'ясо в харчову плівку і покладіть в холодильник на 3 години. За півгодини до початку приготування м'ясо дістаньте з холодильника і залиште при кімнатній температурі. Покладіть м'ясо на лист, застелений фольгою. Зверху додайте трохи олії. Випікайте м'ясо в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці протягом 45 хвилин. Через 45 хвилин полийте м'ясо сумішшю з меду і паприки. Запікати ще 20 хвилин. Подавайте м'ясо з вареними або свіжими овочами.

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