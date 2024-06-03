Вишуканість 50-х та яскравість 80-х: названо 5 модних стилів на весну - 2024

У світі моди завжди є місце для повернення класики та відновлення популярності ретро-стилю. У 2024 році модні тенденції відзначаються поверненням до елементів, які були популярні в минулому, але з новими інтерпретаціями та акцентами. Стилістка Наталія Москаленко у своєму Інстаграм-акаунті назвала найбільш популярні стилі одягу для весняно-літнього сезону. Про це пише Радіотрек.

Елегантність, жіночність та вишуканість епохи 50-х років

У тренді будуть жіночні короткі кардигани, спідниці зі складками, сумки-ридикюлі, приталені жакети.

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Шкіра, яскравість епохи 80-х

Це потерті шкіряні куртки, які ніби зняті з чоловічого плеча, велика кількість паєток, міні-спідниці, яскраві кольори.

Мінімалізм 90-х років

Це, наприклад, сукні, що облягають фігуру.

Стиль преппі

Цей стиль залишається актуальним вже кілька сезонів поспіль. Преппі – це все, що нагадує форму елітних навчальних закладів: спідниці зі складками, білі сорочки, жакети, лофери тощо.

Спортивний та спорт-шик стиль

Це спортивний одяг, а також (спорт-шик) його поєднання з іншими стилями: діловим, романтичним.

Нагадаємо, ми вже писали про тренди весни-2024.

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