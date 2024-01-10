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Ізраїльські військові випадково натрапили на цінний артефакт, коли патрулювали зону біля Сектору Гази (фото)

Билім Олена

Ізраїльські військові випадково натрапили на цінний артефакт, коли патрулювали зону біля Сектору Гази (фото)

Двоє ізраїльських солдатів резерву, які служили на військовій базі в Негеві, виявили візантійські артефакти: ступку та товкачі, а також масляну лампу.

Ступка та товкачі, які, як вважають, були використані для перемелювання зерна та інших сухих продуктів, датуються візантійським періодом, який тривав з 313 по 636 рік нашої ери, пише Jewish News Syndicate.

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Масляна лампа, яка, як вважають, була використана для освітлення, також датується візантійським періодом.

Знахідку зробили солдати Натаніель Мельхіор та Алон Сегев, які служать у 404-му батальйоні 282-ї артилерійської бригади "Голан" Армії оборони Ізраїлю.

"Під час однієї з наших прогулянок по полю я натрапив на глиняний посуд, що лежав догори ногами, і його кругла форма мене привернула", — сказав Мельхіор.

Цей посуд був вкритий брудом, тож солдат почистив його і, зрозумівши, про що йдеться, подзвонив в Управління старожитностей.

Археолог Управління старожитностей Сарі Тал ідентифікував артефакти як ступку та товкачі, а також масляну лампу візантійського періоду.

Нагадаємо, в Італії знайшли розкішно прикрашені гробниці 2 та 4 століття нашої ери.

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