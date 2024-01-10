Ізраїльські військові випадково натрапили на цінний артефакт, коли патрулювали зону біля Сектору Гази (фото)

Двоє ізраїльських солдатів резерву, які служили на військовій базі в Негеві, виявили візантійські артефакти: ступку та товкачі, а також масляну лампу.

Ступка та товкачі, які, як вважають, були використані для перемелювання зерна та інших сухих продуктів, датуються візантійським періодом, який тривав з 313 по 636 рік нашої ери, пише Jewish News Syndicate.

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Масляна лампа, яка, як вважають, була використана для освітлення, також датується візантійським періодом.

Знахідку зробили солдати Натаніель Мельхіор та Алон Сегев, які служать у 404-му батальйоні 282-ї артилерійської бригади "Голан" Армії оборони Ізраїлю.

"Під час однієї з наших прогулянок по полю я натрапив на глиняний посуд, що лежав догори ногами, і його кругла форма мене привернула", — сказав Мельхіор.

Цей посуд був вкритий брудом, тож солдат почистив його і, зрозумівши, про що йдеться, подзвонив в Управління старожитностей.

Археолог Управління старожитностей Сарі Тал ідентифікував артефакти як ступку та товкачі, а також масляну лампу візантійського періоду.

Нагадаємо, в Італії знайшли розкішно прикрашені гробниці 2 та 4 століття нашої ери.

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