Ізраїльські археологи знайшли тунельний комплекс схованок віком 2 тисячі років

Під час розкопок поблизу Галілейського моря в Ізраїлі археологи натрапили на свідчення того, як мешканці міста Хукок пристосували свою ритуальну купіль, споруджену за часів Другого Храму, для використання у якості схованки. Це було зроблено напередодні Першого юдейського повстання 66 року н.е. та повстання Бар-Кохби 132 року н.е.

Жителі Хукока створили мережу тунелів, у тому числі один, що вів із мікви, або ритуальної купелі, щоб полегшити шляхи для втечі. Ці тунелі, як стверджується, є найбільшими з виявлених у регіоні Галілеї, вони мали близько восьми схованок, сполучених між собою переходами під прямим кутом, що ускладнювало переслідування римськими воїнами. Про це повідомляє видання GreekReporter.

Крім того, дослідники виявили різноманітні артефакти, серед яких розбитий глиняний і скляний посуд, а також перстень (хоча сам дорогоцінний камінь був відсутній), що дозволяє зазирнути в повсякденне життя того періоду.

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Хукок, з його багатою юдейською спадщиною, що налічує два тисячоліття, також може похвалитися наявністю візантійської синагоги, прикрашеної витонченою мозаїкою. Розкопки цієї синагоги, розпочаті у 2011 році під керівництвом професора Джоді Магнесс та її команди з Університету Північної Кароліни, ще більше збагатили наше розуміння культурного та релігійного значення регіону.

Відкриття комплексу схованок викликало дискусії серед експертів щодо масштабів повстання Бар-Кохби. Дехто, як от Урі Бергер з Управління старожитностей Ізраїлю та професор Інон Шівтіель з Академічного коледжу Зефату, вважають, що внутрішні частини комплексу були споруджені під час Другого повстання.

Нагадаємо, археологи знайшли докази пірсингу на рештках доісторичних людей.

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