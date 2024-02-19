Змінився прогноз магнітних бур на кінець лютого: коли штормитиме

Сьогодні, 19 лютого, на Землі триває чотирибальна магнітна буря помаранчевого рівня, яка може мати негативний вплив на метеозалежних людей. Небезпечний період триватиме до кінця доби.

Вже завтра, 20 лютого, настане період затишшя, який має розтягнутися до кінця місяця, повідомляє Meteoagent. До 29 лютого потужних магнітних бур не очікується, хоча прогноз ще може змінитися.

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Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися простих правил:

1. Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю. Постарайтеся відмовитися від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

2. Надавайте перевагу сезонним овочам, фруктам та зелені, менше – смаженої, гострої та жирної їжі.

3. Обирайте прогулянки на свіжому повітрі, ходіть пішки та займайтеся спортом.

4. Регулярно провітрюйте кімнату, а перед сном приймайте контрастний душ.

5. Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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