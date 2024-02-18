Графік магнітних бур на кінець лютого 2024: чи будуть потужні удари

У неділю, 18 лютого, геомагнітне поле Землі перебуває у спокійному стані. Цей період розтягнеться до кінця місяця.

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Згідно з даними центру Meteoagent, у період з 18 по 29 лютого потужних магнітних бур не очікується. Однак це лише попередній прогноз на кінець місяця. Графік магнітних бур може змінюватися щодня.

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Магнітні бурі календар на лютий 2024

Вплив магнітних бур на організм людини може бути наступним:

погіршення настрою

занепад сил

головний біль

порушення сну

депресивний стан

стрибки артеріального тиску.

У деяких людей спостерігається ломота у суглобах, загострюються хронічні захворювання. Метеозалежні стають неуважними, конфліктними, неспокійними.

Напередодні магнітної бурі не перевтомлюйтесь.Щоб зменшити негативний вплив бурі на організм, обмежте інтенсивні фізичні навантаження, відпочивайте більше, гуляйте на свіжому повітрі, забезпечте повноцінний сон. Дотримуйтесь здорового харчування: їжте рибу, овочі, каші, пийте більше води.

Відмовтеся від вживання кави, алкоголю, куріння. Не піддавайтеся стресам, уникайте конфліктних ситуацій. Не беріться за роботу, яка потребує зосередженості та уваги. Обмежте поїздки за кермом автомобіля.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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