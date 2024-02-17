Магнітні бурі: календар на лютий обіцяє ще два небезпечні удари

Магнітні бурі сьогодні, 17 лютого, не очікуються. Однак ситуація зміниться вже у неділю, 18 лютого.

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Згідно з даними центру Meteoagent, п'ятибальні шторми розтягнуться на ді доби – 18 та 19 лютого. Це будуть бурі "червоного" рівня небезпечності, які можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей та осіб з хронічними захворюваннями.

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Магнітні бурі календар на лютий 2024

Що означає магнітні бурі

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, які виникають внаслідок впливу сонячної активності. Ці збурення можуть тривати від кількох годин до кількох діб.

Хто відчуває магнітні бурі

Деякі люди відчувають негативний вплив магнітних бур на своє самопочуття. Це може проявлятися у вигляді головного болю, запаморочення, втоми, дратівливості, порушення сну, загострення хронічних захворювань.

Магнітні бурі відчувають люди з метеозалежністю – чутливі до змін погодних умов. Люди з хронічними захворюваннями – серцево-судинні захворювання, гіпертонія, гіпотонія, артрит, мігрень. Люди похилого віку – їх організм більш схильний до впливу магнітних бур. Вагітні жінки та діти також чутливі до змін геомагнітного поля Землі.

Як захиститися від магнітних бур:

Ведіть здоровий спосіб життя: Правильне харчування, здоровий сон, фізична активність допоможуть вашому організму краще справлятися з впливом магнітних бур. Уникайте стресів: Стрес може посилити негативний вплив магнітних бур. Приймайте вітаміни: Вітаміни групи B, C, E допоможуть вашому організму під час магнітних бур.

Якщо ви відчуваєте сильний вплив магнітних бур, зверніться до лікаря за консультацією.

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