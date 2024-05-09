Вироби зі шкіри, раковину і не тільки: що можна очистити оливковою олією
Оцет і сода - це, безсумнівно, чудові помічники у прибиранні та дезінфекції. Однак, їх абразивні частинки та кислотна природа можуть спричинити пошкодження делікатних поверхонь.
На щастя, існує екологічна та безпечна альтернатива - оливкова олія. Ця рідина стане чудовим засобом для полірування та очищення різних поверхонь у вашому домі.
Читайте також: Дієтолог назвала головні переваги регулярного вживання оливкової олії
Ось лише декілька прикладів використання оливкової олії:
- Нержавіюча сталь: Оливкова олія допоможе позбутися плям від відбитків пальців на нержавіючій сталі. Просто нанесіть трохи олії на губку, обробіть поверхню та витріть її паперовим рушником.
- Шкіряні вироби: Натріть шкіряні вироби оливковою олією, щоб зволожити зношену шкіру та повернути їй блиск.
- Вироби з чавуну: Нанесіть тонкий шар оливкової олії на вироби з чавуну, щоб запобігти іржі та зберегти посуд.
- Видалення фарби та смоли: Оливкову олію можна використовувати для видалення плям від фарби. Ви також можете поєднати оливкову олію з харчовою содою, щоб видалити смолу з тротуару.
- Освітлення раковини: Змішайте лимонний сік та оливкову олію, нанесіть суміш на рушник з мікрофібри та протріть раковину з нержавіючої сталі. Це допоможе повернути їй блиск і продезінфікувати.
- Сліди від маркерів: Змочіть ватний тампон в оливковій олії та обережно протріть ним сліди від маркерів. Потім промийте поверхню вологою тканиною.
- Поліровані дерев'яні меблі: Змішайте оливкову олію з оцтом, щоб отримати ідеальну поліроль для деревини.
- Наліпки: Просочіть оливковою олією пляму від липкої наклейки, залиште на кілька хвилин, а потім обережно відтріть клейкі залишки зубною щіткою чи губкою.
- Дерев'яні обробні дошки: Регулярно змащуйте дерев'яні дошки оливковою олією, щоб запобігти їх висиханню та розтріскуванню. Це допоможе живити та захищати деревину.
- Чисті стільниці: Оливкова олія - це чудовий засіб для очищення та надання блиску стільницям з нержавіючої сталі, мармуру або граніту. На відміну від традиційних магазинних засобів, олія не містить агресивних хімікатів.
- Дерев'яний посуд: Змастіть оливковою олією дерев'яні кухонні лопатки чи ложки, щоб відновити їх.
Оливкова олія - це натуральний продукт, який не шкодить довкіллю. Вона може стати чудовою альтернативою жорстким хімічним засобам для чищення та полірування різних поверхонь у вашому домі.
Нагадаємо, ми вже писали, як застосовувати оливкову олію у щоденному догляді.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!