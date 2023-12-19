Ефективно зволожить шкіру взимку: як застосовувати оливкову олію у щоденному догляді

У зимовий час шкіра людини потребує особливого догляду. Низькі температури, вітер, мороз, а також сухе повітря в опалювальних приміщеннях негативно впливають на її стан. Шкіра стає сухою, тріскається, може виникнути лущення, почервоніння, запалення.

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Про це пише Ukr.media.

Щоб захистити шкіру взимку, важливо дотримуватися таких рекомендацій:

Використовуйте спеціальні креми для холодної погоди. Ці креми містять у своєму складі зволожуючі, живильні та пом'якшувальні компоненти, які допомагають зберегти вологу в шкірі та захистити її від впливу холоду.

Наносьте крем на шкіру обличчя та тіла не менше двох разів на день: вранці та ввечері. Особливу увагу приділяйте шкірі обличчя, рук, ніг і губ.

Використовуйте натуральні олії.Натуральні олії, такі як оливкова, авокадо, мигдальна, персикова, кокосова, допомагають зберегти вологу в шкірі та захистити її від обвітрювання.

Перед нанесенням олії на шкіру розпарте її або трохи підігрійте олію. Це допоможе олії краще вбратися в шкіру.

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Уникайте кислотних пілінгів та препаратів із кислотами взимку. Кислоти можуть подразнювати шкіру і викликати її сухість.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете захистити шкіру взимку та зберегти її здоровий і красивий вигляд.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити свою шкіру сяючою та гладкою.

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