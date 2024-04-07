Позбудьтеся їх негайно: 8 квітів і рослин, які приваблюють проблеми до оселі

Квіткові рослини можуть бути не лише прикрасою вашого будинку, але й впливати на ваше самопочуття та емоційний стан, відзначають фен-шуй майстри. Деякі з кімнатних рослин можуть мати негативний вплив на ваше здоров'я та енергію.

Як повідомляє видання santeplusmag, деякі кімнатні рослини, згідно з віруваннями фен-шуй, можуть притягувати негативну енергію або мати шкідливий вплив на ваше самопочуття. Ось 8 таких рослин, яких рекомендується уникати:

1. Дифенбахія Сегуіна:

Токсична рослина, небезпечна для дітей і домашніх тварин. Сік може викликати подразнення шкіри, очей, а також проблеми з травленням.

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2. Азалія:

Квітучий чагарник, сік якого небезпечний при попаданні всередину організма. Листя та квіти можуть викликати нудоту, блювоту, запаморочення.

3. Пуансетія (Різдвяна зірка):

Красива, але токсична рослина. Речовини в її листі та стеблах можуть викликати подразнення слизових оболонок.

4. Монстера:

Виділяє сік, який може дратувати шкіру та викликати головний біль.

5. Цикламен перський:

За віруваннями, може негативно впливати на успіх людини.

6. Кактус морський їжак:

Колючки можуть поранити дітей. Вважається, що виснажує енергію людини.

7. Орхідея:

Не рекомендується ставити в спальню, бо може шкодити енергетиці людини.

8. Клівія:

Цибулина рослини токсична, може викликати нудоту та блювоту. Не рекомендується ставити на підвіконня, бо може заважати особистому життю.

Існує безліч інших кімнатних рослин, які, згідно з фен-шуєм, приносять позитивну енергію та гармонію. До них належать бамбук, папороть, драцена, фікус, спатифіллум та інші.

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