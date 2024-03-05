З якої чашки треба пити каву, щоб вона була смачнішою

Хто з нас не любить почати день з ароматної чашки кави? Але чи знаєте ви, що окрім самого напою, на ваше сприйняття кави може впливати й посуд, з якого ви її п'єте?

Два кавових експерти, Джордан Міхельман та Захарі Карлсен, дослідили цей феномен. У своїй книзі "Але спочатку кава" вони пояснюють, що наш мозок схильний до помилок, і на наше сприйняття смаку впливають не лише смакові рецептори. Про це пише NY Post.

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Наприклад, мелодійна музика, приємна компанія, або навіть дизайн чашки можуть зробити каву смачнішою.

Вінтажний кухоль з улюбленим мультиплікаційним персонажем може нагадати вам про щасливі моменти дитинства, а чашка з позитивною афірмацією – надихнути на нові звершення.

Дослідження показали, що:

Кава в білій чашці здається більш насиченою на смак.

Кава в зеленій чашці може здаватися більш складною та кислою.

Чим кругліша чашка, тим солодший здається смак кави.

Тож, обираючи чашку для кави, зверніть увагу не лише на її дизайн, але й на те, які емоції вона у вас викликає.

Створіть для себе ритуал кавування, який буде наповнювати вас радістю, щастям та впевненістю.

Нагадаємо, ми вже писали, що категорично не можна додавати до кави.

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