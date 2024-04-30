Дослідник розкрив таємницю 'прокляття Тутанхамона'

Нові дослідження кидають світло на таємницю "прокляття Тутанхамона", яке протягом століття лякало археологів та любителів стародавньої історії.

Дослідник Росс Феллоуз виявив, що високий рівень радіації в гробниці фараона Тутанхамона, відкритій у 1922 році, може бути причиною смертей та захворювань, які сталися з тими, хто відвідав це місце.

Результати роботи Феллоуза, представлені у журналі Journal of Scientific Exploration (JSE), свідчать про те, що рівень радіації в усипальниці фараона настільки високий, що може викликати променеву хворобу.

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Він виявив, що джерелом радіації є уран та токсичні відходи, які збереглися всередині гробниці. Лічильник Гейгера показав, що рівень радіації в піраміді в 10 разів перевищує допустимий.

Крім того, Феллоуз знайшов радіоактивний газ радон у двох місцях у Гізі та у кількох підземних гробницях у Саккарі. "Цілком ймовірно, що будівельники пірамід знали про небезпеку радіації і намагалися попередити про неї", - стверджує дослідник.

На стінах гробниць збереглися написи, які, за словами Феллоуза, можна інтерпретувати як попередження про "хворобу, яку не зможе встановити жоден лікар".

Смерть лорда Карнарвона, спонсора розкопок гробниці Тутанхамона, який помер невдовзі після її відкриття, часто приписують "прокляттю фараона". Однак Феллоуз вважає, що смерть Карнарвона могла бути викликана саме радіацією.

Він зазначає, що діагноз лорда був невизначеним, але його симптоми - зараження крові та пневмонія - могли бути наслідком опромінення.

Інші люди, які відвідали гробницю Тутанхамона, також померли протягом наступних років, що підживило віру в "прокляття".

Однак наукові дослідження не підтверджують зв'язку між відвідуванням гробниці та передчасною смертю.

Важливо зазначити, що "прокляття Тутанхамона" - це не науковий феномен, а радше містична легенда. Робота Феллоуза дає чітке пояснення джерела радіації в гробниці фараона і може допомогти краще зрозуміти події, які відбулися після її відкриття.

Нагадаємо, в одному з храмів Гватемали знайдено спалені тіла королівської сім'ї цивілізації майя.

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