Зіпсують образи та візуально зістарять: яких речей варто уникати жінкам після 50 років

Стиль не має віку, але з роками дещо змінюються пріоритети та те, що насправді підкреслює красу. Сьогодні поговоримо про те, яким речам у гардеробі жінок за 50 краще сказати "ні", аби образ був елегантним, сучасним та підкреслював всі ваші переваги. Про це пише Радіотрек.

Джинси низької посадки з дірками:

Замініть на: Класичні джинси прямого крою з високою посадкою.

Чому: Джинси низької посадки з дірками можуть візуально вкоротити ноги та підкреслити недоліки фігури. Класичні ж моделі з високою посадкою допоможуть створити стрункий силует та підкреслити талію.

Однотипні сумки та підбори:

Замініть на: Різноманітні моделі сумок та взуття з якісних матеріалів.

Чому: Носіння однієї й тієї ж сумки протягом сезону або навіть років не лише нудно, але й не практично. Різноманітні моделі сумок (шопери, клатчі, рюкзаки) дозволять вам створювати цікаві образи та підкреслити ваш стиль. Те ж саме стосується й взуття. Високі шпильки та товста платформа не лише незручні, але й можуть негативно впливати на здоров'я. Віддайте перевагу елегантним човникам на невеликому підборі, мюлям, лоферам, ботильйонам або чоботям.

Читайте також: Три літні варіанти взуття, які візуально подовжують ноги та створюють більш стрункий образ

Старомодні ювелірні прикраси:

Замініть на: Сучасні ювелірні прикраси або якісну біжутерію.

Чому: Масивні прикраси, які були в моді 20-30 років тому, можуть візуально "старити" образ. Сьогодні в тренді мінімалізм, лаконічні форми та якісні матеріали. Не бійтеся експериментувати з біжутерією, адже вона може стати яскравим акцентом у вашому образі.

Пам'ятайте, що мода - це лише інструмент, який допомагає нам підкреслити свою красу та індивідуальність. Не бійтеся експериментувати, шукайте свій стиль та відчувайте себе впевнено!

Нагадаємо, ми вже писали, які сарафани будуть в тренді у 2024 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!